Atto firmato, la casa di riposo ora è privata

Si è concluso il percorso di trasformazione da Ipab-Istituto Pubblico di assistenza e beneficienza-a Fondazione privata delle Opere Riunite Don Luigi Rossi di Arcole. Il riconoscimento definitivo della personalità giuridica privata della Fondazione Opere Riunite Don Rossi, è avvenuta lo scorso 21 febbraio, quando la prefettura di Verona l'ha iscritta al numero 418, nel Registro delle Persone giuridiche. Le tappe del cambiamento dell'ente, proprietario delle strutture e gestore della scuola dell'infanzia San Giuseppe con il nido integrato Arcobaleno e della residenza per anziani di Arcole, sono iniziate il 7 luglio del 2017, con la domanda del Cda presentata al Tribunale civile di Verona, il quale ha accolto e fatto proprie le motivazioni avanzate. Il giudice ha dichiarato la natura giuridica privata dell'ente assistenziale, essendo di ispirazione religiosa, ossia fondato dal parroco di Arcole don Luigi Rossi. La Regione Veneto si è costituita in giudizio, contro il cambiamento sostanziale, passando da ente pubblico a privato ed ha depositato reclamo alla Corte d'Appello di Venezia. Ma nell'udienza della Corte d'Appello, la Regione ha dichiarato di «rimettersi e di non opporsi più, in relazione alla natura della procedura». Così la Corte d'Appello di Venezia il 18 gennaio del 2018, ha dichiarato estinto il giudizio, «a seguito della rinuncia agli atti depositati dalla Regione Veneto (ricorrente, ndr)». Nel frattempo, il 7 novembre del 2017, il Consiglio di amministrazione delle Opere Riunite Rossi, aveva approvato la forma giuridica di Fondazione ed aveva stilato una bozza di statuto il quale è stato approvato nella forma definitiva dal notaio il 18 dicembre del 2017. Il 12 gennaio del 2018, c'è stata l'iscrizione del nuovo ente privato al registro delle imprese Rea della Camera di Commercio di Verona. Quindi si arriva all’ultimo atto formale, ossia quello dello scorso 21 febbraio, con il decreto della Prefettura di Verona numero 3.206 del 2018, in cui le Opere Riunite Don Luigi Rossi vengono riconosciute essere una Fondazione. «Ora siamo a tutti gli effetti diventati una Fondazione privata», annuncia il presidente delle Opere Riunite Rossi, Angelino Birtele. «Tecnicamente non si è trattato di trasformare l’ente da Ipab in una struttura privata, ma semplicemente abbiamo chiesto di certificare la natura dell’ente, se fosse o meno privata». Cosa che i tribunali hanno sentenziato essere tale, essendo le Opere Riunite arcolesi nate dalla volontà di un parroco, per una finalità religiosa di educazione dei bambini, con presenza per tanti anni di personale religioso (le suore) anche per l’assistenza agli anziani. Tanto che il parroco pro tempore di Arcole, attualmente don Diego Castagna, è seduto in qualità di membro permanente nel Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo statuto. «Dal punto di vista giuridico, gli enti di ispirazione religiosa, non sono mai di natura pubblica, ma privata, quindi non potevamo essere una Ipab», commenta il presidente Birtele, «pur svolgendo un servizio aperto alla comunità. Questo procedimento, non è partito da una controversia, ma da un atto volontario del Cda per accertare la natura, ossia lo status giuridico dell’ente. I nostri dipendenti sono già inquadrati come operatori sanitari, secondo quello che è il contratto nazionale», conclude il presidente della fondazione. «Per quanto concerne il personale per l’assistenza ai nostri ospiti della casa di riposo, andremo ad assumere nuove figure professionali». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Zeno Martini