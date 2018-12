I poliziotti delle Volanti, della Sezione di Polizia Stradale di Verona e del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” hanno perlustrato nei giorni scorsi le arterie principali di accesso alla città, le piazze, le vie dello shopping, i centri commerciali e i mercatini natalizi che, soprattutto in questo periodo dell’anno, rappresentano una particolare attrazione non solo per i cittadini ma anche per numerosi turisti.

Durante questi controlli, sono stati arrestati due romeni per tentato furto aggravato per aver sottratto, al Despar del centro commerciale Adigeo, accessori e generi alimentari per un valore di circa 120 euro. Inoltre durante una perlustrazione in via Bresciana, è stato denunciato un bulgaro per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: dentro l'auto nascondeva vestiti rubati, per un valore di circa 2.000 euro, un tirapugni, un manganello telescopico e un jammer disturbatore di radiofrequenze.

In soli tre giorni sono state identificate e controllate 346 persone, di cui 89 con precedenti penali e di polizia; 10 persone accompagnate in Questura per l'identificazione e per la notifica di alcuni rintracci e un marocchino è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine del Questore di aver abbandonato il territorio nazionale.

Sotto controllo anche i veicoli: 1.442 le auto controllate, anche grazie al sistema “Mercurio” per il rilevamento elettronico delle targhe. Ben 47 le violazioni al codice della strada contestate e quattro le patenti ritirate, due auto poste in fermo amministrativo.