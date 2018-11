Dai dati del sito di escort più noto del mondo (del quale in questi giorni ha parlato anche gran parte della stampa nazionale) emerge che Verona e hinterland contano 1.019 annunci: è il numero più alto di tutto il Veneto (seguono Padova con 772, Vicenza 659, Treviso 655, Venezia 504 e Rovigo 148).

È tra le top 15 province d’Italia per quantità di inserzioni. L’interessato si iscrive, inserisce il numero di cellulare fornito dalla stessa prostituta nell’annuncio e verifica se c’è una recensione. Non c’è costrizione. Nessun reato.

Lo confermano anche fonti della polizia cittadina: in questi siti non si profila lo sfruttamento o l’induzione della prostituzione. Naturalmente, trapela sempre dalla Questura, questi portali sono ugualmente «sorvegliati speciali» per verificare che non nascondano mercati illegali. Non è infatti una favola quella delle minorenni sfruttate o delle donne costrette a vendersi.