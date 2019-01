L'Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio stilando la classifica completa delle città più care del 2018 in termini di aumento del costo della vita, sulla base dell'inflazione media registrata dall'Istat.

Il capoluogo con i maggiori rincari del 2018 è Bolzano dove l''inflazione media record dell'1,9% determina, per una famiglia tipo, una stangata pari a 632 euro su base annua. Al secondo posto Reggio Emilia che, con un incremento dei prezzi pari all'1,8%, registra una spesa annua supplementare di 505 euro, terza Forlì/Cesena, dove l'inflazione dell'1,7% implica un'impennata del costo della vita pari a 477 euro. Al quarto posto Lecco che, con rialzo dei prezzi dell'1,7%, ha un salasso, per una famiglia media, pari a 472 euro su base annua. Al quinto posto, Ravenna, dove l'inflazione dell'1,6% determina una batosta annua pari a 449 euro.

Verona si posiziona al 38° posto con un rincaro di 290 euro medio annuo per famiglia e un'inflazione di 1,1%. Per il Veneto è Padova (15° posto, +1,4%, +369 euro) la più cara seguita da Vicenza (26°, +1,2%, +316 euro), Belluno (30° posto, +1,2%, 297 euro), Venezia (44° posto, +1%, 265 euro), Treviso (46° posto, +1%, 263 euro) e per ultima Rovigo che si pone a fine classifica (63° posto, +0,7%, 184 euro).

«Anche se nel 2018 l'inflazione media è rimasta allo stesso livello del 2017, +1,2%, per le famiglie si tratta di rincari che hanno peggiorato pesantemente la loro condizione, dato che gli stipendi e le pensioni non sono certo aumentati quanto il rialzo del costo della vita» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. «Per una famiglia media italiana la spesa è salita lo scorso anno di 285 euro. Nel Nord-Ovest, la ripartizione con l'inflazione maggiore, +1,3%, la stangata sale addirittura a 351 euro. Nessun lavoratore dipendente ha avuto un incremento della retribuzione così consistente. Finché tutto aumenta, tranne quanto le famiglie percepiscono, è chiaro che i consumi resteranno al palo, ed il Pil non potrà salire in modo significativo, dato che fino a quando le famiglie non acquistano le imprese non vendono», conclude Dona.