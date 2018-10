L’interesse per il Forum Economico Euroasiatico di Verona «cresce» nonostante le turbolenze geopolitiche fra la Russia e l’Occidente e anzi si conferma, alla sua 11ª edizione, come un luogo di «dialogo» dove si può trovare una «lingua comune». È quanto emerge dalla conferenza di presentazione a Mosca del Forum, che si terrà a Verona tra il 25 e il 26 ottobre prossimi.

«Quest’anno - ha promesso il patron Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia - vi saranno anche le massime autorità del governo italiano». Il Forum, promosso e organizzato dall’associazione Conoscere Eurasia d’intesa con Roscongress, quest’anno sarà incentrato sul tema dell’Economia della fiducia e la Diplomazia del business dall’Atlantico al Pacifico. Come al solito sono presenti i grandi big dell’impresa russa e quella parte del mondo produttivo italiano che ha interessi in Eurasia, Russia in primis.

«A Verona - ricorda Fallico - s’incontrano aziende che rappresentano il 90% dell’interscambio fra Italia e Russia». Ma a Verona ci saranno anche realtà provenienti dal Kazakhstan, Armenia, Kirghizistan, Bielorussia (ovvero i paesi membri dell’Unione Economica Euroasiatica) nonché aziende cinesi, francesi, tedesche e americane.

«Verona è ormai l’evento più prestigioso del dialogo euroasiatico», ha detto Tatiana Valovaya, della Commissione economica eurasiatica. «Noi diciamo da tempo che è importante stabilire un rapporto di partenariato con l’Unione Europea, che al momento manca, per raggiungere finalmente l’obiettivo di un’area di scambio che vada da Lisbona a Vladivostok e grazie al forum di Verona facciamo dei passi avanti».