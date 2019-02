Autonomia del Veneto, ci siamo: il calendario prevedeva che la bozza dell’intesa Venezia-Roma andasse in Consiglio dei ministri entro il 15 febbraio e infatti, come annunciato dal ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, tra i temi già sul tavolo nella riunione di oggi, alle 19, è atteso il testo sull’autonomia rafforzata di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Tema ad altissima tensione sia nel Governo che tra le Regioni. Perché dopo questo passaggio verranno coinvolte le commissioni del Parlamento e si arriverà alla firma tra Stato e Regioni. Il testo poi dovrà essere votato dal Parlamento e passerà solo con la maggioranza assoluta. Restano alcuni «no» su trasporti e infrastrutture ma Zaia si dice ottimista e afferma: «È stato fatto molto ma non tutti i ministeri hanno lavorato bene».

