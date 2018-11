Questo articolo è per loro. Questo progetto è per loro. «Loro» sono le vittime di lesioni cerebrali, di tumori, di violenze e disagio familiare, oppure volontari che si impegnano negli ospedali. Vittime di malattie la cui guarigione è legata al progredire della ricerca, all’acquisto di nuovi macchinari indispensabili per le cure, persone che soffrono per lunghe degenze negli ospedali o hanno necessità di assistenza domiciliare. Vite che troppo spesso scorrono ai margini e che si rischia di dimenticare, peggio, di non vedere.

Per loro e per accendere i riflettori sul mondo del volontariato il gruppo editoriale Athesis lancia la gara di solidarietà «V.V.B Per la vita», dove le tre lettere in maiuscolo indicano le tre città coinvolte nel progetto, Verona, Vicenza e Brescia. Attraverso i quotidiani, le testate online e le emittenti televisive che fanno parte di Athesis - L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi, Telearena e Radio Verona - la società promuove una grande raccolta fondi per sostenere concretamente 15 associazioni del territorio veneto, cinque per ogni città del triangolo solidale. La maratona benefica partirà ufficialmente lunedì 19 novembre e per due settimane, fino a lunedì 3 dicembre, i lettori della carta stampata, i telespettatori della tv e gli ascoltatori della radio potranno prendervi parte tramite la piattaforma di crowdfunding Eppela o con bonifico bancario.

Ma in questa corsa collettiva a sostegno del volontariato scenderà in campo il gruppo Athesis per primo, con l’iniziativa della concessionaria pubblicitaria Publiadige. Nell’ambito di «V.V.B Per la vita» infatti, la concessionaria di pubblicità devolverà il 30 per cento dell’incasso proveniente da tutti i clienti che, nella settimana tra il 19 e il 25 novembre, aderiranno al programma di beneficenza. Gli interessati possono contattare la sede Publiadige di Verona (045 9600200). Le aziende che sceglieranno di promuoversi nei sette giorni targati «V.V.B» saranno riconoscibili grazie a un bollino con il logo ufficiale del progetto che le contraddistinguerà come sostenitrici.

E così pure per il sito web delle testate online. I protagonisti saranno presenti nella serata conclusiva del 3 dicembre che verrà trasmessa in diretta su Telearena, dove verranno presentate le associazioni e i risultati della raccolta. Anche in quest’ultimo caso verrà devoluto il 30 per cento della raccolta. Semplice e a portata di clic il procedimento per i lettori che vorranno appoggiare la causa: collegandosi al portale di Eppela, sempre dal 19 novembre al 3 dicembre, si potrà selezionare l’associazione che si desidera supportare. L’accesso alla piattaforma di crowdfunding sarà possibile anche direttamente dal sito web de L’Arena, in un link dedicato. In alternativa si potranno effettuare bonifici bancari. Gli indirizzi web per le donazioni on line e il codice Iban saranno comunicati a partire dal 19 novembre al via ufficiale della campagna. Altre informazioni saranno rese note nei prossimi giorni: da lunedì una serie di articoli speciali accompagnerà i lettori nel percorso «Per la vita».