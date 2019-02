Il turismo a Verona città e in provincia è un affare milionario. E parla in prevalenza straniero. Siamo in grado infatti di anticipare i dati statistici elaborati dalla Regione Veneto relativi alle presenze del 2017 che confermano Verona leader come città d’arte e turistica.

In 20 anni il turismo è aumentato di oltre il 140%. Il comune di Verona infatti nel 2017 ha accolto più di un milione di visitatori (arrivi), per la precisione 1.142.912 turisti, di cui 485.821 italiani e 657.091 stranieri. Rappresentano il 24% degli arrivi turistici nell’intera provincia di Verona (6% degli arrivi in Veneto). La permanenza media è di 2 giorni in città, 3,6 in provincia. Su «L'Arena» in edicola oggi i dati completi