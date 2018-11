Domenica 11 novembre, torna il Mobility Day, è il terzo. Su viale del Lavoro, all’altezza della fiera, saranno presenti agenti della Polizia municipale per indirizzare gli automobilisti ai parcheggi gratuiti. Per tutta la giornata, saranno gratuitamente a disposizione i park P3 all’ex Mercato Ortofrutticolo, Re Teodorico e Multipiano in viale dell’Industria, collegati direttamente con piazza Bra, con un servizio navetta ogni 10 minuti, dalle 9 alle 19.30, la novità di questo servizio è che si allunga fino ad Adigeo. Il costo del biglietto è di 1,30 euro valido tutta la giornata e può essere utilizzato su tutta le rete urbana.

Per chi viene da est, le auto possono essere lasciate al parcheggio Centro (ex Gasometro), che sarà collegato con piazza Bra, ogni 10 minuti dalle 9 alle 19, da un bus navetta; andata e ritorno costeranno 1 euro. Dal punto di vista viabilistico, infatti, è confermata la chiusura al traffico del centro città. Dalle 10 alle 19, all’interno dell’ansa dell’Adige, delimitata da Porta San Zeno, Porta Palio, Porta Nuova e breccia Cappuccini, sarà vietato circolare con qualsiasi mezzo privato, ciclomotori e motocicli compresi. Nel resto del territorio comunale, invece, sempre dalle 10 alle 19, non si potranno utilizzare i mezzi privati fino all’Euro 3, sia benzina che diesel, inclusi motocicli e ciclomotori pre-Euro. Si ricorda che, con un unico biglietto, al costo ordinario di 1,30 euro, si potrà viaggiare sull’intera rete urbana per tutto il giorno, mentre saranno gratuite le corse dei bus per i ragazzi fino ai 14 anni, accompagnati da un maggiorenne.

Eventi ed appuntamenti in città

Il cuore del terzo Mobility Day saranno le moltissime iniziative ambientali, culturali ed educative pensate per cittadini e famiglie.

Le iniziative in Arsenale

Alle 10, dal piazzale dell’Arsenale, partirà la “Passeggiata lungo l’Adige”, realizzata dalla 2ª Circoscrizione in collaborazione con il Ctg Gruppo guide e Animatori culturali, per scoprire la città tra ponte Risorgimento e ponte Garibaldi. All’interno del compendio austriaco, invece, il Centro di Riuso Creativo propone varie attività dedicate al mondo animale. Dalle 10 alle 12, il Parco Natura Viva pone l’accento sulla campagna Eaza Silent Forest, dedicata agli uccelli canori del SudEst asiatico. Alle 11, è in programma la visita storico architettonica dell’Arsenale con la guida Enrico Scognamillo, esperto di architettura militare. Nel pomeriggio, dalle 15.30, i bambini potranno divertirsi con attività dedicate agli animali in via d’estinzione proposte da Scienza Divertente.

Le iniziative dei Musei Civici

Al Museo Archeologico al Teatro Romano, alle 11 e alle 14.30, sarà possibile visitare la mostra “Bellezza e cura del corpo nell’antichità”, guidati dalla curatrice Margherita Bolla. Il Museo di Storia Naturale, alle 15 e alle 16, propone visite guidate alla mostra “Everyday climate change”; la prenotazione obbligatoria dà diritto a un biglietto d’ingresso agevolato. Il Museo di Castelvecchio, infine, propone un duplice percorso: alle 16.30, infatti, è in programma, con prenotazione, una visita speciale che unisce arte e musica, nell’ambito del progetto “Museinmusica”. Il museo sarà anche punto di ritrovo, alle 15 e alle 17, del percorso di visita guidata alle opere dello scultore giapponese Hidetoshi Nagasawa che si possono ammirare in diversi punti della città. Alla Galleria di Arte Moderna, alle 17.30, è in programma una visita guidata nel nuovo percorso espositivo. Tutte le informazioni su viabilità ed iniziative sono disponibili sul portale del Comune di Verona.