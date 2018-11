Vita dura per molti automobilisti veronesi, dopo che la Regione ha aderito al “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” che prevede i blocchi alla circolazione non solo per le Euro 0, 1, e 2 a gasolio, ma anche per le Euro 3.

Nel Veronese i veicolo coinvolti da questo divieto sono 72.255, il numero più alto tra tutte le province venete secondo l’analisi realizzata da Facile.it, che ha rielaborato i dati ufficiali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture aggiornati a ottobre 2017. Nella classifica alle spalle di Verona si posizionano Treviso (69.422), Vicenza (69.117), Padova (61.499), Venezia (47.185), Rovigo (19.395) e Belluno (15.680). In termini percentuali, invece, prima della classifica regionale è Rovigo, dove le auto diesel Euro 3 o inferiori rappresentano il 12,4% di quelle potenzialmente in circolazione. Verona si piazza al quarto posto: nella provincia le auto coinvolte nel blocco sono il 12.1% del totale.

Francesca Lorandi