Un vertice regionale a Verona con tutti gli assessori all’Ambiente delle città capoluogo per concordare interventi contro l’inquinamento atmosferico - tra cui il blocco delle vetture diesel Euro 4 che entrerà in vigore il prossimo anno - che continua a destare preoccupazioni. Lo si farà a Verona il 21 gennaio. Tuttavia l’assessore Ilaria Segala getta acqua sul fuoco. «Il 2018», afferma, «è stato l’anno migliore, dal 2005, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli». Negli ultimi giorni, complici probabilmente i numerosi falò della Befana, si sono però registrati picchi di presenza di polveri sottili nell’aria.

Con basse temperature e assenza di vento, l’alta pressione ha contribuito ad accumulare nell’aria della città polveri Pm10 tra 80 e 90 microgrammi per metro cubo. Per non parlare dei fumi dei roghi dell’Epifania che hanno elevato le polveri sottili a 127 microgrammi. Da oggi aria scandinava in arrivo porterà temperature più alte e un miglioramento dell'aria.