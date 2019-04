In quindici mesi di controlli mirati, tra la sesta circoscrizione e il centro storico, è record di Daspo urbani. Sono state, infatti, 114 le misure di interdizione dai luoghi dove sono state riscontrate le condotte illecite.

Numeri record anche per quanto riguarda gli ordini di allontanamento che, come confermano i dati dell’Anci relativi al 2018, Verona è al secondo posto in Italia, dietro solo a Roma (314), per ordini di allontanamento emessi. Ben 257 infatti i provvedimenti emessi in città, rispetto ai 137 di Milano, agli 83 di Firenze, ai 226 di Napoli, ai 50 di Bologna o ai 113 di Palermo.

DAL CENTRO AI QUARTIERI. Da Porta Vescovo a Borgo Trieste, da Santa Croce a Borgo Venezia, da piazza Bra a piazza Vittorio Veneto, l’immagine che ne esce è quella di una città sotto la lente d’ingrandimento della Polizia municipale, impegnata con una task force di agenti in un’attività di contrasto all’illegalità, per un totale di 538 interventi e oltre 10mila ore di lavoro. E l’impegno di questi mesi ha riguardato soprattutto quelle aree da dove è arrivato il maggior numero di segnalazioni da parte di cittadini e amministratori.

DASPO URBANO. Sul totale dei Daspo, 88 sono stati i provvedimenti emanati in sesta circoscrizione, dei quali 34 ai giardini Barana e 30 nell’area verde Offeddu. Ben 26 quelli in centro storico, per lo più in piazza Bra e piazza Cittadella. Gli altri illeciti riscontrati sono stati consumo di alcolici, ben 69 le violazioni accertate, la maggior parte in sesta circoscrizione; 45 i provvedimenti contro lo stato di ubriachezza; 100 per bivacco; 28 per atti vietati; 41 per accattonaggio. Sicurezza da una parte, con verifiche straordinarie e presidio dell’Unità mobile, lotta al degrado dall’altra.

PULIZIA E SGOMBERI. Sicurezza da una parte, con verifiche straordinarie e presidio dell’Unità mobile, lotta al degrado dall’altra. Ecco perché ad Amia sono stati richiesti 319 servizi aggiuntivi, per la pulizia e gli sgomberi di piazze, strade ed aree controllate.

«Un risultato incredibile se pensiamo che abbiamo molti agenti in meno rispetto alle altre città con cui siamo stati messi a confronto – ha detto l'assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Ecco perché il primo ringraziamento va proprio agli uomini della Polizia municipale, che portano avanti un’attività importante, non solo in occasione delle grandi manifestazioni, ma anche per garantire il decoro e la sicurezza della città.