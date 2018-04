Dal 19 al 22 aprile Verona ospiterà il 24° raduno dell’Associazione nazionale Carabinieri. Numerosi gli eventi in programma, che culmineranno con la sfilata in centro storico di domenica mattina. Attesi più di 80mila tra Carabinieri in servizio, in congedo e familiari, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

L’adunata di domenica 22 aprile, che sarà trasmessa in diretta dalla Rai, inizierà alle 8 con l’ammassamento dei reparti in corso Porta Nuova, da dove alle 9 partirà la sfilata che proseguirà lungo piazza Bra, via degli Alpini, via Pallone e ponte Aleardi. Tutto il centro storico sarà chiuso al traffico per la concomitanza con la sesta giornata Mobility Day.

Tra i molti appuntamenti, venerdì pomeriggio la sfilata da piazza Bra a piazza dei Signori della Fanfara del 3° Reggimento dei Carabinieri Lombardia e delle pattuglie del 4° Reggimento a cavallo e l’esibizione della Fanfara in piazza dei Signori accompagnata dal coro voci bianche dell’Accademia Lirica di Verona; sabato mattina ai giardini di San Zeno, lo scoprimento di una targa in ricordo del sottotenente Enrico Frassanito

«Per Verona è davvero motivo d’orgoglio essere stata scelta per ospitare questo importante raduno – ha detto il sindaco Federico Sboarina alla presentazione dell'appuntamento - Un’occasione che sottolinea la rilevanza della nostra città a livello nazionale ma anche internazionale, grazie alle eccellenze del territorio scaligero. Faremo tutto il possibile affinchè la città sia pronta e all’altezza di un evento così importante, che regalerà ai veronesi, ai turisti e a quanti arriveranno appositamente per questo raduno, un fine settimana indimenticabile».