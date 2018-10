Scuole chiuse, paratie e ponti bloccati: «Piogge come nel 1966»

È altissima l'allerta meteo e anche a Verona, come il resto della Regione, le scuole rimarranno chiuse anche domani. ll maltempo di questi giorni, per intensità ed estensione, appare certamente come il più rilevante registrato negli ultimi decenni.

In città è stato chiuso alle auto lungadige Attiraglio e la protezione civile ha installato paratie all'altezza ai Filippini, all’altezza dell’ex Dogana, alla Giarina e a Castelvecchio, mentre in provincia sono stati chiusi al traffico per precauzione tre ponti che di fatto tagliano in due la parte ovest della provincia. Grande allarme anche nell'est veronese dove lo spettro dell'alluvione del 2010 torna a farsi sentire.

IL LIVELLO DELL'ADIGE. A Ponte Nuovo i tecnici di Arpav monitorano costantemente il livello di dell'acqua. Alle 17.30 si è registrato 1.19 metri sopra il livello zero sceso rispetto all'1.72 registrato alle 13.30

DANNI. Si segnalano danni un po' in tutta la provincia a causa delle forti raffiche di vento: alberi caduti in città, sulla Gardesana e nel villafranchese. Inoltre alcuni pali della luce sono stati divelti causando l'interruzione di corrente elettrica in alcune zone della provincia.

LA REGIONE. Intanto la Regione, nel sottolineare l’importanza di non abbassare il livello di guardia e con l’invito ai cittadini di compiere nelle prossime ore e fino a domani gli spostamenti strettamente necessari, dall’Unità di Crisi attivata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e coordinata dall’assessore Gianpaolo Bottacin, si evidenziano come elementi estremamente significativi la quantità di pioggia caduta mediamente in tutto il territorio regionale, che ha toccato i 500 mm in 48 ore, dato che non si registrava dal 1966 in proporzioni di questo tipo. A tutto ciò si aggiungano i picchi registrati in alcune zone alpine e prealpine in cui si potrebbe superare la ragguardevole misura di 700 mm.

Anche il fenomeno dell’acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979. Relativamente in particolare all’arco alpino e pedemontano sono stati inoltre registrati fenomeni franosi con erosioni ai piedi delle opere di difesa idraulica in moltissime località. È in corso la decisione, di concerto con le altre Regioni interessate, di attivare uno svaso dell’acqua dell’Adige nel lago di Garda attraverso la galleria Mori Torbole, cosa che non avviene da quasi vent’anni, con lo scopo di alleggerire l’ondata di piena nelle località toccate dal basso Adige.