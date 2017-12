Temperature stabili o in leggero aumento, specie nei valori minimi della Vigilia e del Natale lasciano il posto al vero cambiamento atteso nella giornata di mercoledì. Pur tuttavia già martedì, giorno di Santo Stefano, il cielo si farà nuvoloso per nubi compatte, anticamera dell’arrivo di un po’ di pioggia nel tardo pomeriggio e nella notte su mercoledì, quando entreranno in Valpadana correnti nordoccidentali più sostenute. Da giovedì tutto tornerà però come prima: da ovest le correnti atlantiche trasporteranno verso l’Europa meridionale un braccio dell’anticiclone delle Azzorre, che ripristinerà condizioni di tempo soleggiato ma in parte nebbioso e favorevole al nuovo accumulo di polveri sottili nell’area padana.

UN 2017 SICCITOSO. Chiuderà pertanto un anno eccezionalmente arido e con pochissimi precedenti negli ultimi cent’anni. In città il 2017 si concluderà chiuderà i battenti con appena 520 millimetri di pioggia accumulata, qualcosa di molto diverso dagli oltre 800 della media e dai 1.200 del 2014. Dalla metà del secolo scorso ad oggi, solo nel 2015 e nel 2003 era piovuto di meno. Riuscirà i 2018 ad invertire la tendenza?

La qualità dell’aria del bacino padano rimane pessima. Foschia densa, vento assente, temperature notturne molto basse e, soprattutto, l’alta pressione atlantica. Sono gli ingredienti di una situazione ambientale critica da quasi una settimana. Anche il 23 dicembre, per il sesto giorno consecutivo la concentrazione media giornaliera delle polveri sottili pm10 ha superato nella centrale Arpav di Corso Milano la soglia di legge di 50 microgrammi per metro cubo, portandosi per il terzo giorno consecutivo a ridosso di quota 100. Stanno peggio quasi tutti i capoluoghi del Veneto, in particolare Padova, con 127 microgrammi in centro città. Ciò che conta però è che le polveri non si abbasseranno per almeno tre giorni e che dopo un veloce transito perturbato atteso tra martedì sera e mercoledì tornerà l’alta pressione.

SITUAZIONE CRITICA. Abbiamo quindi superato la soglia delle 7 giornate con polveri sottili oltre i limiti; è questo un livello di criticità oltre il quale dovrebbero entrare in vigore alcune misure obbligatorie previste dalla Regione Veneto in materia di smog. L’anno scorso la giunta regionale ha emanato infatti una serie di linee guida e di provvedimenti al superamento continuativo per almeno 7 giorni del valore limite giornaliero. Un secondo livello di criticità è previsto al superamento per 3 giorni consecutivi della media giornaliera di 100 microgrammi. Un’eventualità, quest’ultima, fortunatamente scongiurata, almeno per ora. Sono soglie stabilite, peraltro, in accordo con le proposte avanzate dai Comuni e dalle province del territorio veneto, dal momento che la concentrazione di polveri è estremamente elevata anche lontano dei centri urbani. Tra le restrizioni c’è ad esempio il divieto di utilizzo degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle e il divieto di transito dei veicoli Euro 3.

ALTA PRESSIONE E SMOG. Non c’è dubbio che l’attuale situazione ambientale sia figlia di una congiuntura meteo del tutto favorevole all’accumulo delle sostanze tossiche nell’area padana. Una situazione che da alcuni anni si verifica nel cuore dell’inverno in modo sempre più ricorrente ed intenso grazie al permanere dell’alta pressione atlantica nel cuore del Mediterraneo anche per settimane. Le basse temperature non danno certamente una mano. Più giorni con minime fra -6° e -3° hanno costruito sul suolo padano una sorta di cuscinetto gelido - composto da aria molto più pesante di quella leggera presente in quota - che nel tempo ha finito per intrappolare grandi quantità di smog e biossidi, frutto soprattutto delle attività umane. A peggiorare la situazione c’è l’assenza di vento tipica delle aree di alta pressione. E in definitiva, al netto della nevicata del 10 dicembre, l’attuale dicembre non si sta comportando troppo diversamente da quanto accaduto nell’ultimo mese dell’anno sia del 2016 che del 2015.

Alessandro Azzoni