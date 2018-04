Si sono portati a casa una medaglia d’oro, gli studenti del liceo salesiano Don Bosco che nei giorni scorsi hanno rappresentato l’Italia ai mondiali di scienza e robotica FIRST® LEGO® League World Festival di Detroit. E pensare che la loro partecipazione alle finali negli Stati Uniti (dal 25 al 28 aprile) era in forse a causa della mancanza di risorse a disposizione della scuola. L’intervento in corsa di alcuni sponsor, fra cui l’Agsm e Acque Veronesi, per coprire in parte i costi del viaggio è stato provvidenziale. Così i nostri novelli Archimede si sono presi un’altra bella soddisfazione di fronte a 107 squadre di giovani fra i 9 e i 16 anni provenienti da tutto il mondo, dopo aver sbaragliato la concorrenza italiana con la vittoria, a marzo, dei campionati nazionali di Rovereto.

Alla competizione FIRST® LEGO® League si gareggia con robot autonomi progettati per risolvere problemi ecologici, economici e sociali, rigorosamente costruiti con i mattoncini Lego. Il tema della competizione di quest’anno era l’acqua e il team iDB Tech-No-Logic del Don Bosco (Giacomo Corso, Pietro Fornalè, Beatrice Ligozzi, Alessio Montignani, Filippo Oliosi, Matteo Pellicari, Camilla Salvagno, Paolo Venturini, Matteo Vicentini e Maddalena Zuccato delle terze B e C, indirizzo delle scienze applicate) ha presentato un prototipo per il riutilizzo, per l’irrigazione, dell’acqua piovana.

Laura Perina