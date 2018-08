Forte dell’esperienza maturata dagli oltre 800 giovani (studenti universitari o dell’alternanza scuola lavoro) pensionati, professionisti, impegnati in “Rinascere dall’acqua, Verona Aldilà del fiume”, primo percorso del progetto di valorizzazione della città, la Piccola Gerusalemme veronese apre ora le porte a nuovi candidati, desiderosi di divenire custodi del proprio territorio attraverso un format di volontariato culturale rivelatosi di gran successo.

«Stiamo sperimentando un modo per incontrare la città nei suoi aspetti storici, artistici e religiosi», commenta don Martino Signoretto, ideatore del progetto, «e la presenza di uomini e donne sempre più interessati a diventare valorizzatori locali permanenti di tale patrimonio». Quanto ai due nuovi itinerari che saranno inaugurati a dicembre, se “Rinascere dalla terra, Verona crocevia di civiltà, storia e cultura” «sarà come una macchina del tempo costruita per traghettare i visitatori nelle varie epoche storiche, con un filo ideale, la via Postumia, che unisce spazi e tempi, consentendo di sentirsi contemporanei di Dante come di San Zeno, della Canossa come di Cangrande», “Rinascere dal Cielo, tra le note di Mozart e una nave di santi”, sarà un’avventura pionieristica nel cuore di Veronetta, «che nasconde dei tesori come il Reliquiario di Santa Maria del Paradiso e il Santo Sepolcro di Santa Toscana».

«I volontari accoglieranno pellegrini, turisti e visitatori all’interno di 10 chiese in tutto», spiega la responsabile del progetto Paola Tessitore. «Attraverso la creazione di valori nelle relazioni e rapporti culturali intergenerazionali, questo genere di volontario riceve l’opportunità di valorizzare i propri talenti al servizio della città con un modello organizzativo incentrato sull’Economia del dono. Ai candidati (maggiorenni), sarà offerta formazione sulla sicurezza, la custodia, lo stile di accoglienza, storia, arte e, chi lo desidera, sulla spiritualità, e saranno richieste 8 ore mensili distribuite in due turni da 4». Le candidature dovranno pervenire a info@veronaminorhierusalem o al numero 342.1820111.

Francesca Saglimbeni