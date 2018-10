Dopo il terribile incidente registrato nella notte a Montorio, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti questa mattina in via Mameli, per lo scontro tra due motociclisti; il conducente e la passeggera di un Beverly sono stati trasportati a Borgo Trento. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del settore Traffico.

Altro scontro registrato nel pomeriggio, con un ferito lieve, che ha visto coinvolte due auto, una delle quali si è allontanata dal luogo dell'incidente. Il Nucleo Infortunistica, grazie alle testimonianze, ha già individuato la targa e il conducente: si tratta di un moldavo, residente nelle Marche.