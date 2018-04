Carabinieri pronti per l'alzabandiera in piazza Bra che si terrà alle 9.30. Una giornata ricca di appuntamenti per il XXIV Raduno dell'Arma dei Carabinieri che si tiene in città e si concluderà domani.

Ecco il programma di oggi. Dopo l'alzabandiera in piazza Bra, segue deposizione di una corona al monumento ai caduti Vittorio Emanuele II. Alle 10.30 ai giardini di San Zeno, deposizione della corona al monumento al carabiniere e scoprimento della targa in ricordo del sottotenente Enrico Frassanito. Alle 10.30, in corso di Porta Nuova, sfilata dei mezzi storici dell’Arma con successiva esposizione: i mezzi resteranno in piazza Bra fino alle 19.30. Si proseguirà alle 11, nella basilica di San Zeno, con la messa officiata dall’ordinario militare. Alle 12.30 in stradone Porta Palio (area ex ospedale militare), inaugurazione del campo della Protezione Civile Anc, mentre alle 16.30, in piazza Bra si esibiranno le unità cinofile dell’Arma, dell’Anc e della fanfara del terzo reggimento carabinieri Lombardia, alla presenza di pattuglie del quarto reggimento carabinieri a cavallo. Gran finale di giornata, alle 20.30 in Arena dove si terrà il concerto della Banda dell’Arma dei carabinieri.

E sarà il primo concerto in Arena per la Banda Musicale dell'Arma, conosciuta e applaudita in tutto il mondo e diretta dal Colonnello Massimo Martinelli. Le sue origini risalgono al 1820 quando per la prima volta l'allora Corpo dei Carabinieri Reali comprese nel suo organico un nucleo di trombettieri. Attualmente composto da 102 orchestrali, il complesso è apprezzato per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle esecuzioni e per il fascino delle splendide uniformi. Da anni si esibisce nelle occasioni istituzionali più prestigiose in Italia e all'estero (sulla Piazza Rossa di Mosca e a Buenos Aires solo per citare le tappe più significative del 2017). La conduzione del concerto in Arena è affidata ai volti Rai Giancarlo Magalli e Monica Rubele. Tra i cantanti ospiti che affiancheranno la Banda, si esibirà anche il soprano (nonché sovrintendente della Fondazione Arena) Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione lirica Arena di Verona.