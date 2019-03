Quota 100 nel Veronese in linea con i dati del Veneto. Ad oggi sembra che siano state presentate 1.050 domande a Verona (e provincia) contro le 5.590 nel Veneto e 81.709 in Italia. Particolare la richiesta nel settore pubblico, scuola e sanità in primis. Sono 184 gli insegnanti veronesi che hanno fatto domanda di pensionamento con Quota 100 e dal primo settembre 2019 libereranno la cattedra. Mentre nel settore scuola sono in totale 232. Dati che certificherebbero una fuga di insegnanti inferiore al previsto dai sindacati che ne stimavano circa 600 aventi diritto.

REDDITO DI CITTADINANZA. Ieri primo giorno anche nel Veronese per chiedere il reddito o assegno di cittadinanza (500 euro sul Poste Pay, ma con vincoli di spesa, più 280 euro come contributo per l'affitto). Le richieste di consulenza nei Caf di Cisl, Cgil (a San Bernardino), in via Settembrini) e Uil (al Porto San Pancrazio) erano partite però già nelle settimane scorse. Nelle sedi delle Acli ad esempio nelle prime ore di "accoglienza" di ieri avevano già elaborato 95 domande e fissato 50 appuntamenti per i prossimi giorni.

Si stima che a Verona, città e provincia, potrebbero essere circa seimila i beneficiari del reddito di cittadinanza.