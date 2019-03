«Prostituzione a Verona: dalle strade alle case…?» è il titolo della trasmissione Diretta Verona in onda giovedì sera alle 21,15 su Telearena e sul sito web del nostro giornale. La quinta commissione del consiglio regionale veneto, presieduta dal leghista Fabrizio Boron, ha dato il via libera alla proposta di legge statale che punta a disciplinare l’esercizio della prostituzione. Il consigliere regionale di «Siamo Veneto» Antonio Guadagnini ha proposto l’istituzione di un albo professionale per le prostitute ed anche il ministro degli interni Salvini ha rilanciato l’idea di riaprire le case chiuse e di rivedere la legge Merlin, salvata dai giudici della Corte costituzionale che ne hanno riconosciuto la piena legittimità.

A Verona il fenomeno sembra spostarsi dalle strade agli appartamenti ma resta drammatica la situazione di tante donne sfruttate da organizzazioni malavitose senza scrupoli: e allora come intervenire? Ne parleranno gli ospiti in studio che sono i parlamentari Paolo Paternoster della Lega e Diego Zardini del Partito Democratico, il portavoce dell’associazione nazionale Funzionari di polizia Girolamo Lacquaniti, la giornalista Alessandra Vaccari e Deborah Grandis dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, responsabile di una casa famiglia che accoglie le vittime della tratta. Ci sarà spazio anche per parlare della sicurezza dei quartieri della città e dei comuni della provincia dopo il via libera della Camera al disegno di legge sulla legittima difesa.