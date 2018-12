Dalle caratteristiche Szopky polacche alle folkloristiche riproduzioni di Campania e Sicilia, fino all’Epifania a misura d’uomo e le variopinte miniature latinoamericane, alla rassegna “Presepi dal mondo a Verona” ce n’è per tutti i gusti. Ben 400 le opere esposte in rappresentanza di 54 Paesi, che in questi giorni di festa stanno richiamando al palazzo della Gran Guardia migliaia di visitatori italiani e stranieri (famiglie soprattutto), catturati dall’originalità delle più diverse espressioni presepistiche, alloggiate nel nuovo allestimento di Fondazione Verona per l’Arena, che nel raggio di pochi metri riesce a portare alla medesima latitudine tradizioni e culture di varie parti del globo.

Ecco dunque convivere una Natività interamente in ceramica e parecchio popolata, proveniente dalla Croazia, con una singolare ambientazione al Polo Nord (dove bue e asinello lasciano il posto a foche e orsi polari) e un’altra intagliata nel legno della Tanzania. Bocche spalancate difronte allo scenografico complesso di fattura polacca (di proprietà del Museo storico di Cracovia) costituito dalle Szopsky, vera attrazione di questa trentacinquesima edizione.

«Si tratta di una tradizione artistica consistente in una sintesi di stili architettonici, nata alla fine XVIII secolo, e realizzata da operai e muratori (spesso inoccupati nella stagione invernale), che proprio quest’anno è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e che la rassegna veronese espone in anteprima», spiega il presidente della Fondazione Verona per l’Arena Alfredo Troisi. «Temevamo molto il passaggio dalla sede storica dell’Arena alla Gran Guardia, ma alla fine abbiamo ricreato la stessa atmosfera e lo stesso, elevato, livello artistico delle precedenti edizioni», dice, ricordando che quest’anno «ci sono almeno quattrocento motivi per visitare la mostra». Mostra che «auspico tornerà negli arcovoli dell’Arena, sotto quella stella (archiscultura ideata dallo stesso Troisi ed edificata da Rinaldo Olivieri) che ormai è la star di tutte le Tv, nel segno di questo originario e tradizionale legame».

La mostra dei presepi resta aperta fino al 20 gennaio.

F.Sag.