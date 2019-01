Eco-blitz della campagna Mal'Aria di Legambiente domattina alle 10,30 in piazza Bra, davanti Palazzo Barbieri, alla luce dei dati 2018 sull'inquinamento atmosferico a Verona: 114 sforamenti di Pm10 e ozono nel 2018, e anche nel resto del Veneto la situazione non è migliore. Quali misure per uscire dall’emergenza?, chiede Legambiente Verona.

Alla manifestazione saranno presenti Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto, Piero Decandia direttore Legambiente Veneto e Chiara Martinelli presidente Legambiente Verona.