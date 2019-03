Da domani fino a giovedì 7 marzo compreso, scatta il divieto previsto per il raggiungimento del livello di allerta 1 – arancione per lo sforamento del livello di Pm10 in città, dovuto alle condizioni meteo di alta pressione che stanno interessando tutta la Pianura Padana. Da domani, quindi, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli privati diesel Euro 4, esclusi i mezzi di trasporto pubblico. In città restano fermi 17.215 veicoli privati, pari al 10,48% di quelli immatricolati nel Comune di Verona (per trasporto persone). I benefici del blocco sulla qualità dell’aria sono documentati da Arpav, che ha fornito alla Regione le stime di riduzione degli inquinanti nei Comuni che applicano le misure antismog, sia per il livello verde che per i livelli arancione e rosso.

Per quanto riguarda le PM10, in termini di riduzioni emissive, si ottiene un maggior vantaggio includendo gli Euro 4 diesel sia per le autovetture private che per i commerciali. Arpav stima infatti che in allerta arancione le PM10 diminuiscano giornalmente del 22,2%, con una ulteriore riduzione fino al 32 % in allerta rossa. Una migliore qualità dell’aria dipende non solo dalle limitazioni al traffico ma anche da un adeguato utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa. Su questo fronte, le stime di Arpav riportano una riduzione di PM10 del 60% in allerta arancione, per ciascuno giorno di applicazione delle limitazioni, per arrivare a meno 78% in allerta rossa. Altri provvedimenti potrebbero essere presto attuati nella lotta allo smog. L’Amministrazione ci sta lavorando con l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala. Tra queste, il tema delle «porte aperte», ovvero l’invito a tenere chiuse le porte di uffici, attività ricreative o commerciali.

L’allerta è scattata per tutte le città del Veneto, ad esclusione di Belluno e Treviso. Nell’agglomerato di Verona il provvedimento interessa, oltre al capoluogo, i Comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Fumane, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, san Pietro In Cariano, Sommacampagna, Sona, Villafranca, oltre a Legnago e Bovolone che aderiscono volontariamente all’accordo del Bacino Padano.

Per Verona è il terzo periodo di allerta arancione dall’inizio dell’anno. Restano inoltre confermate le misure preventive antismog previste per il livello verde, tra cui il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per i veicoli benzina euro 0 e 1 e per i veicoli diesel fino agli euro 3.