A VeronaFiere l'inaugurazione del 53esimo Vinitaly.

Il sindaco Federico Sboarina: «Grande vetrina per Verona e la sua economia. Aspettiamo Di Maio, una persona intelligente saprà riconoscere di aver detto delle cose sbagliate»

Il vicepresidente della Fiera Claudio Valente: «Questa fiera è la sintesi perfetta del mondo del vino italiano. 4.600 espositori fanno di questi quattro giorni il ricettacolo di un mondo che dà segnali di vitalità anche nel mercato interno. Come Fiera di Verona stiamo investendo moltissimo 100 milioni di euro per migliorare il quartiere espositivo».

Il vicepremier Matteo Salvini: «Sono qui per omaggiare i protagonisti del mondo del vino e della sua filiera. Sono anche qui per portare la buona notizia che la Tav Brescia-Padova si fa. Se qualcuno aveva dei dubbi, se li è tolti. A giorni si parte. Io sono uno che lavora, sono orgoglioso di essere qui. Sull'autonomia bisogna far veloci. Ed è in arrivo una riduzione fiscale, è scritto nel patto di Governo e come noi abbiamo accettato il reddito di cittadinanza, i Cinque Stelle dovranno accettare una riduzione fiscale, sulla quale stiamo già lavorando».

La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati: «questa è una realtà straordinariamente importante per il Veneto e per l'Italia. Una vetrina di qualità e storia dove si possono incontrare i compratori che arrivano da decine di paese. In questi giorni il centro di Verona, una delle città più belle del mondo, si mostra fra storia, monumenti, eventi e degustazioni».

