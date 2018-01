Al Dorian Gray di Ca' Di David qualcuno ha, forse deliberatamente, spruzzato spray urticante in pista, causando una fuga di massa e malori, con sei persone ricoverate.

Alla serata era presente Gabry Ponte, famoso disc jockey e produttore piemontese, che sul suo profilo Instagram ha sfogato la propria rabbia: «Una serata rovinata dall'ennesimo povero co... che ha come unico modo per determinarsi e lasciare un segno nel mondo quello di spargere spray tossico al peperoncino in un locale gremito di ragazze e ragazzi giovanissimi. Questo post è per te e per tutti quelli come te», prosegue Ponte, «magari ti sei pure vantato con i tuoi amici di quello che hai fatto.

Alcuni di quei ragazzi che ieri sera sono entrati per ballare sono finiti fuori a vomitare, altri in ambulanza. Dimmi esattamente cos'è che ti fa divertire di tutto questo? Riesci a capire le possibili conseguenze di un'azione come questa? Riesci a immaginare che una stron... come questa se qualcosa va storto può rovinare la vita di una sacco di persone, inclusa la tua o quella della tua famiglia?? Non pensi che tua madre e tuo padre abbiano diritto a qualcosa di puù della vergogna per aver cresciuto un figlio vigliacco e infame??».

E conclude: «Un pensiero ai ragazzi e alle ragazze che stanno male. Spero possiate riprendervi presto».

Un post che il Dorian Gray ha condiviso sulla sua pagina Facebook, con un laconico e significativo «non serve aggiungere altro».