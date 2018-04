È morto all’improvviso, probabilmente per un’embolia, mentre faceva esercizi in casa per la riabilitazione del suo ginocchio. Era stato operato venti giorni fa all’ospedale di Negrar. Antonio Cabrellon, vicentino di Longare, aveva 44 anni e lascia la moglie e due bambine piccole.

L’uomo da tempo soffriva di un problema ad un ginocchio e per questo aveva deciso di sottoporsi ad un intervento a Negrar, nel reparto noto in tutto il Veneto per la grande professionalità. La magistratura berica ha ordinato l’acquisizione delle cartelle cliniche, ha aperto un fascicolo e sta valutando l’opportunità, come atto dovuto, di avvisare qualcuno dei medici che hanno operato la vittima per consentirgli di nominare un consulente di parte.