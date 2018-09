In seguito ai violenti nubifragi che hanno colpito violentemente Verona, la Valpolicella e l’est veronese, gli istituti di credito del territorio corrono in soccorso di imprese e famiglie danneggiate dal fortunale. Banco BPM mette a disposizione un fondo di 30 milioni di euro per privati e aziende, sia del settore agricolo, sia di tutte le realtà produttive, commerciali e turistiche che hanno subito danni a impianti e fabbricati. Un plafond da 10 milioni è stato invece stanziato da Crèdit Agricole Friuladria per privati e imprese di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con un’attenzione particolare per le aziende vitivinicole della Valpolicella, area di produzione del pregiato Amarone, tra le più colpite dal nubifragio.