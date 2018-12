La Regione riforma le normative in campo edilizio e urbanistico, ma quanto ne sanno professionisti e tecnici del settore che lavorano nel privato e nel pubblico? Il Comune di Cavaion, insieme agli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, al Collegio dei geometri della Provincia e ad Ance Verona, organizza a Verona mercoledì 5 dicembre, dalle 9 alle 14, nella sala dell’associazione M15 nella sede dell’Ordine degli architetti (via Santa Teresa, 2), un convegno in merito a tutte le recenti riforme normative regionali in questo campo.

L’iniziativa è rivolta sia ai professionisti che si occupano di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale sia ai funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni. Per i partecipanti iscritti ai relativi albi professionali verranno riconosciuti i crediti formativi professionali. È previsto un collegamento streaming dal sito del Comune di Cavaion. Per ulteriori informazioni: tel. 045 6265735.

Per approfondire al meglio gli argomenti, il 5 dicembre sono stati chiamati a relazionare la Regione stessa, nella figura dell’ingegner Maurizio De Gennaro, direttore del settore Urbanistica, e qualificati esperti di pianificazione, diritto amministrativo e urbanistico del foro di Verona. Durante il seminario, infine, saranno approfondite le recenti politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio veneto: in queste settimane la Regione sta esaminando il nuovo Piano Casa Regionale che andrà a sostituire l’attuale normativa in scadenza il prossimo 31 dicembre.

“Sarà un’occasione per proseguire il cammino intrapreso con il convegno del 22 marzo scorso a Cavaion” spiega la sindaca cavaionese, l’architetto Sabrina Tramonte, “per approfondire insieme i contenuti del contenimento del consumo del suolo e del recepimento da parte dei Comuni del regolamento edilizio tipo, aggiornando i presenti su modalità, procedure e tempistiche a cui ci si deve attenere per adeguare gli strumenti urbanistici comunali”.

Sono passati 16 mesi, infatti, dall’entrata in vigore della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” e al momento ci si trova a metà del periodo transitorio che finirà entro il 25 novembre 2019. Aggiunge il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Cavaion, Andrea Alban, che coordinerà il convegno a Verona: “L’attuale fase di attuazione di questi dispositivi normativi regionali è contrassegnata da alcune criticità interpretative, legate alla loro complessità e novità”.

Camilla Madinelli