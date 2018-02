Aveva lavorato e voleva essere pagato. Invece, s’è beccato solo offese e, peggio di tutto, minacce. Minacce pesanti, del tipo «sono della Finanza, basta chiedermi soldi altrimenti passi guai», oppure «falla finita, se continui faccio controllare la tua ditta», e ancora «è un consiglio, ti conviene smettere». Ad intimidire un idraulico veronese di Borgo Roma (al tempo dei fatti, tra il 2012 e il 2013, viveva per lavoro nelle Marche), è stato un appuntato scelto della Guardia di finanza di Ancona condannato nei giorni scorsi dal collegio penale della città marchigiana a 2 anni per tentata concussione oltre al risarcimento alla parte civile di 3mila euro.

A.C., protagonista della brutta storia, aveva trovato un impiego come impiantista idraulico in una ditta di Ancona. Era stato contattato dal finanziere per rifare il bagno di casa. Dopo il sopralluogo per definire le opere, il militare aveva firmato il preventivo di 1.250 euro dando all’idraulico un acconto di 500 euro. Il saldo, a bagno ultimato. «Ho eseguito quindi i lavori», racconta A.C. che nel frattempo è tornato a vivere a Verona, «non me li ha contestati, anzi, alla fine era entusiasta del risultato. Gli ho chiesto quindi di saldare la fattura, all’inizio tergiversava poi ha iniziato a dirmi che bastavano i 500 euro di anticipo che già aveva sborsato, che con quelli dovevo considerarmi soddisfatto. Alle mie richieste via via sempre più insistenti», spiega, «ha iniziato a farsi pesante, a minacciarmi, ad intimidirmi: mi ricordava che era un finanziere e che se non la smettevo di volere quei 750 euro mi avrebbe fatto passare dei brutti momenti, dei guai con la ditta. Insomma, il messaggio era chiaro: falla finita, della serie “vesto la divisa e decido io“!».

Il militare ad un certo punto non risponde più alle telefonate dell’idraulico veronese e così decide di andare a raccontare tutto al comando delle Fiamme Gialle di Ancona. «Ho spiegato ai suoi colleghi cosa mi era successo», prosegue A.C. che oggi a Verona s’è messo in proprio, «ho ricostruito i fatti e loro mi hanno consigliato di sporgere denuncia, cosa che ho immediatamente fatto e che oggi questa sentenza, arrivata dopo sei anni dai fatti, è la conferma che è giusto avere fiducia nella giustizia e denunciare le malefatte di cui si è vittime, sempre, soprattutto quando i responsabili sono uomini che dovrebbero essere di onore per la divisa che indossano. Ringrazio l’avvocato Laura Versace che ha deciso di andare fino in fondo a questa brutta storia, dandomi tutto il supporto necessario».

Durante il processo il finanziere, 47 anni, ha confermato che l’idraulico andava a casa sua ma solo come «consulente». «Ha detto ai giudici che io ero presente nel suo appartamento solo per controllare il cantiere», conclude A.C., «che i lavori li facevano due operai dell’Est, ma invece attraverso i controlli dei tabulati telefonici del mio cellulare la polizia ha potuto confermare che ero dentro a casa sua, in diverse date, per interi pomeriggi. Io ho lavorato a casa sua anche la vigilia di Natale, di sabato, fino a tardi la sera. Insomma, ci ha provato fino alla fine a sostenere la sua versione ma la verità, per fortuna, alla fine viene sempre fuori». •

Camilla Ferro