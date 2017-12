Vigilia con il sole in gran parte d’Italia. Dal giorno di Natale saranno visibili i primi segnali di cambiamento dovuti all’avvicinarsi dell’ultima perturbazione del 2017. Il settore più attivo del sistema perturbato arriverà mercoledì 27 e porterà precipitazioni anche abbondanti soprattutto sulle regioni centrali tirreniche e sulle aree alpine e prealpine di Lombardia e nord-est.

Le giornata di domani non sarà diversa da quella di oggi, con temperature stabili o in leggero aumento, specie nei valori minimi. Lo smog rimarrà su livelli critici, con la prospettiva, semmai, di un leggero inasprimento fino a domani. Un vero cambiamento interverrà solo nella giornata di mercoledì. Pur tuttavia già martedì, giorno di Santo Stefano, il cielo si farà nuvoloso per nubi compatte, anticamera dell’arrivo di un po’ di pioggia nel tardo pomeriggio e nella notte su mercoledì, quando entreranno in Valpadana correnti nordoccidentali più sostenute.

Da giovedì tutto tornerà però come prima: da ovest le correnti atlantiche trasporteranno verso l’Europa meridionale un braccio dell’anticiclone delle Azzorre, che ripristinerà condizioni di tempo soleggiato ma in parte nebbioso e favorevole al nuovo accumulo di polveri sottili nell’area padana.