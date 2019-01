Dall’inizio della stagione la sindrome influenzale ha già raggiunto 138 mila persone in Veneto, 36.200 solo nell’ultima settimana. A stimarne l’andamento dell’incidenza del virus nel territorio regionale è la Direzione Prevenzione del Veneto che ha diffuso il quinto rapporto epidemiologico nell’ambito del sistema di sorveglianza Influnet.

L’incidenza regionale negli ultimi giorni è di 7,38 casi ogni mille residenti, inferiore a quella nazionale che risulta essere di 9,45 casi ogni mille abitanti. La fascia più colpita è quella dei bimbi 0-4 anni.

Rispetto allo scorso anno l’andamento dell’epidemia influenzale appare posticipato, ma nelle prime settimane del 2019 sono già pervenute 12 segnalazioni di complicanze legate al virus, tra cui 3 decessi, due di persone anziane con pregresse patologie. Non rientra per ora nel computo – precisa la Direzione Prevenzione - il decesso di un quattordicenne di Musano (Treviso), Luigi Martignago, morto per un infarto probabilmente legato all'influenza.

Nell'Ulss Scaligera è stata segnalata una sola complicanza delle 12 regionali.