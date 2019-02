Un viaggio sugli argini dell’Adige in bianco e nero, alla scoperta delle “Opere pubbliche nell’area di San Giorgio tra Ottocento e Novecento”. È la proposta contenuta nella mostra a cura di Angelo Bertolazzi e Michele De Mori, allestita fino al 9 marzo in Biblioteca Civica, su progetto dell’associazione Agile (nel team di lavoro anche Marco Cofani, Silvia Dandria, Enrico Mischi, Johnny Nicolis, Davide Rizzi), in collaborazione con l’Archivio di Stato di Verona, e con il sostegno di Fondazione Cariverona, al fine di riportare - idealmente - i Veronesi, sui cantieri che nella prima metà degli anni Trenta aprirono i lavori per la sistemazione del tratto compreso tra Porta San Giorgio e riva Sant’Alessio.

Lavori eseguiti nel pieno dello sviluppo moderno della città, e in continuità con le opere in difesa dall’Adige realizzate dopo la piena del 1882. A seguito dell’inondazione dell’ottobre del 1926, infatti, venne istituita una speciale Commissione del Ministero dei Lavori Pubblici, finalizzata a studiare l’assetto globale dei fiumi dell’alta Italia, che propose un’integrale sistemazione del sistema idrografico veneto. Programma che portò alla pianificazione sia delle opere di ripristino, che dei nuovi interventi lungo il corso dell’Adige e di altri principali fiumi veneti.

A Verona il piano si concretizzò nell’esecuzione di un nuovo lungadige sulla riva sinistra del fiume, tra ponte Pietra e ponte Garibaldi, che rese per contro necessaria la demolizione di tutte le case di via Sant’Alessio e via Santo Stefano, nonché la rimozione dell’ultimo frammento di congiunzione diretta tra il fiume e la città. Avviati nel gennaio del 1935, i lavori vennero ultimati l’anno successivo, e il 4 novembre del 1936 vi fu la solenne inaugurazione del nuovo lungadige “del Littorio”. Attraverso scatti dell’epoca, realizzati dal Genio Civile e custoditi nell’Archivio di Stato, ovvero documenti e ritagli di rassegne stampa, la mostra (con progetto grafico di Emilia Quattrina e Nicolò Tedeschi) racconta dunque degli imponenti interventi infrastrutturali che mutarono radicalmente l’area di San Giorgio, consegnando ai cittadini - di ieri e di oggi - un nuovo e suggestivo spazio urbano, con affaccio sull’Adige. La mostra è parte del progetto ARCOVER - Archivi del Costruito del Territorio Veronese in Rete per la digitalizzazione, valorizzazione e condivisione del patrimonio archivistico della città attinente alle trasformazioni di Verona nel corso del Novecento.

F. SAGL.