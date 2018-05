Il rettore Nicola Sartor ha sospeso la giornata di studio sulle migrazioni che tante polemiche politiche scontri di comunicati aveva provocato nei giorni scorsi.

Prevista in origine per venerdì 25 maggio la giornata di studio doveva concentrarsi sul tema: «Lgbt: richiedenti asilo, orientamento sessuale e identità di genere» e veniva organizzata dal dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università.

Immediate erano state le prese di posizione contrarie della Lega e delle frange più integraliste dei movimenti cattolici; a difesa dell’iniziativa invece le varie espressioni della sinistra veronese.

Alla fine ieri pomeriggio il rettore Sartor ha deciso di diffondere una nota ufficiale. «Ho dovuto disporre la sospensione della giornata, rinviando l’approfondimento dei suoi contenuti scientifici a data da destinarsi. L’evento è uscito dall’ambito scientifico per diventare terreno di contrasto e soprattutto di ricerca di visibilità per diversi attivisti di varia estrazione. L’Università non può prestarsi a strumentalizzazioni da parte di soggetti estranei al mondo scientifico».