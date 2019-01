«In vista dell’uscita del Regno Unito dall’Ue, prevista per il 29 marzo, che apre una situazione in evoluzione e comunque di incertezza, reputiamo necessario che il governo assuma iniziative legislative e giuridiche per garantire i diritti dei nostri connazionali e delle nostre aziende che operano in Gran Bretagna». Lo chiedono in un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia Tria, i senatori di Forza Italia il veronese Massimo Ferro con Gilberto Pichetto, Dario Damiani, Raffaele Fantetti e Antonio Saccone.

«L’intervento del governo italiano - spiegano i senatori forzisti - è indispensabile anche in considerazione che il made in Italy nel Regno Unito vale ben 23 miliardi l’anno, che il nostro export vale più del doppio dell’import e che sarà necessario intercettare gli investimenti delle multinazionali straniere in uscita dal suolo britannico. Non si può non rilevare - osservano - come Francia, Germania e Spagna abbiano prontamente adottato misure straordinarie per i loro cittadini e le loro aziende».