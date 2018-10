Maltempo, scuole chiuse domani? Attesa per oggi la valutazione

È il giorno in cui il Veneto e Verona temono maggiormente l'ondata di maltempo: è allerta rossa nell'Est Veronese, arancione nella Bassa, sui Lessini e in città. Grande attesa anche per sapere se le scuole di Verona e provincia resteranno chiuse anche domani come già stabilito dai rispettivi prefetti per le province di Treviso, Venezia, Belluno e Vicenza. Ma la situazione anche nel veronese è costantemente monitorata e le autorità regionali e locali si riservano di comunicare in giornata se sarà necessario un eventuale provvedimento di chiusura degli istituti scolastici veronesi anche per domani.

L'ALLERTA IN CITTA'

È già passata, verso le 4 del mattino, la piena dell’ Adige a Verona, senza causare danni. La situazione è attentamente monitorata e sono state installate alcune paratie in zona Corte dogana. È stato chiuso momentaneamente il Lungadige Attiraglio, ma non sono segnalate in città ulteriori criticità.

Resta tuttavia alto il livello di allarme perché in giornata si attendono ancora forti precipitazioni.

Mentre il presidente della regione Zaia ha evocato l'alluvione del '66, il prefetto di Verona Salvatore Mulas nella serata di domenica ha ordinato, così come hanno fatto i suoi colleghi in tutta la regione, la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado.

IN PROVINCIA

A Settimo di Pescantina ed Arcè chiusi i ponti sull'Adige e posizionate le paratie anti-alluvione. Il livello del fiume che attraversa Verona preoccupa chi ci passa accanto ed è costantemente monitorato, dopo che alcune ramificazioni in parte esondato nella campagne della Valpolicella fino a Parona.

Il sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli, ha firmato l' ordinanza per la chiusura del ponte di Peri, che collega la frazione con Rivalta, essendo il livello dell' Adige molto alto e le condizioni del ponte molto precarie. Da tempo, infatti, si attendono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte.

Attorno alle 4 di stamani un giovane alla guida della propria auto è rimasto bloccato dall'acqua tracimata dal progno di Tregnago, mentre tentava di attraversare il ponte. A soccorrerlo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Verona. Un altro intervento a Brentino per un prosciugamento di alcuni locali invasi dall'acqua.

L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO

L’Autostrada del Brennero è stata intanto riaperta per il traffico in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero. Ieri sera si era abbattuta una frana sulla corsia nord, poco prima del confine di stato. Per motivi di sicurezza era stata interrotta e poi riaperta anche la linea ferroviaria del Brennero. Rimane ancora chiuso al traffico la statale del Brennero tra Ponticolo e Colle Isarco.

IL BOLLETTINO METEO DI OGGI

Ecco il bollettino diffuso da Arpav per la giornata di oggi, lunedì 29

Tempo instabile/perturbato, con cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, anche se non si esclude qualche possibile locale schiarita in pianura.

Precipitazioni. Diffuse e persistenti sulle zone centro-settentrionali, con quantitativi anche molto abbondanti sui rilievi e pedemontana, altrove sparse e più intermittenti. Le precipitazioni saranno generalmente più probabili e consistenti nella seconda parte della giornata; possibili rovesci e qualche temporale; quota neve ancora elevata, generalmente sopra i 2300-2400 metri, anche più in alto nelle ore centrali e pomeridiane.

Temperature. Senza sensibili variazioni o in lieve aumento.

Venti. Rinforzo dei venti meridionali dalle ore centrali, fino a tesi-forti sulla pianura meridionale, orientale e sulla costa, e fino a forti o molto forti in quota e sui versanti esposti, nel pomeriggio/sera.

LEGGI: I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Pronta la macchina dei soccorsi, con vigili del fuoco, protezione civile, 118 e forze dell'ordine in allerta.

Fra le varie ordinanze, c'è lo stop a caccia e pesca in tutta la regione per sette giorni.