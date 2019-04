Risulta essere una «bufala» la notizia diffusa da alcuni siti di previsioni meteo della chiusura delle scuole nel Veneto e a Verona per domani per colpa del maltempo. Un rapido controllo con l'amministrazione comunale ha permesso di svelare la «fake news» che sta impazzando sui social network: scuole aperte sia giovedì che venerdì.

Di vero c'è solo l'allerta meteo che la protezione civile ha lanciato per la nostra regione, segnalando alle zone che si presume saranno le più colpite la necessità di attivare alcuni protocolli di sicurezza. Ma tra queste indicazioni non è menzionata Verona né le chiusure delle scuole.

Anzi, la nota della Protezione Civile segnala possibili problematiche nella «zone omogenee della provincia di Belluno, della pedemontana di Vicenza e di Treviso» e invita gli enti preposti a «verificare eventuali movimenti di terra e di rocce interessanti la viabilità, con particolare riferimento alle prime ore di venerdì, in modo da segnalare anche agli Enti regionali ed alla Prefettura eventuali criticità, al fine di assicurare la transitabilità delle vie di comunicazione ed in particolare per garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico e degli scuolabus»

«In generale - precisa l'assessore Bottacin - è prevedibile che i territori siano interessati da fenomeni di dilavamento, seppur superficiale, maggiori di quelli normalmente attesi a fronte di un evento di analoga intensità, determinando una maggior suscettibilità all’innesco di frane».

G.Coz.