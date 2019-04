Nella puntata di domani, domenica 14 aprile, alle 12.20 su Rai1, Linea Verde sarà in viaggio lungo il fiume del vino, l’Adige, per vedere cosa è accaduto nei boschi del Trentino, devastati a fine ottobre da un uragano che ha abbattuto 8 milioni di alberi. Grazie all’impegno di uomini speciali, i boschi stanno rinascendo e gli alberi abbattuti stanno diventando una risorsa. Ma come spiega Federico Quaranta, questo disastro è la spia rossa del cambiamento climatico.

Per parlare di vino, si andrà poi sulle salite impervie del passo di Giovo, immersi nei vigneti, a incontrare il campione di ciclismo Francesco Moser, oggi produttore di ottimi vini e spumanti trentini. E ancora, i giacimenti dello spumante sulle colline di Trento e il Castello di Avio, linea di confine della coltivazione dell’ulivo, e la ricetta dei canederli. E ancora l’Istituto di ricerca di San Michele all’Adige, il più importante d’Italia in fatto di enologia e il Vinitaly di Verona.

Proprio a Verona è dedicato anche il secondo numero di Linea Verde Magazine, in edicola dal 18 aprile per continuare a vivere le emozioni della trasmissione e per scoprire insieme l’Italia delle meraviglie.