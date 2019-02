Sono cinque i decessi registrati finora in Veneto, correlati con infezione da virus influenzale: un adolescente e quattro persone anziane con gravi patologie pregresse, per tre di questi la tipizzazione del virus ha portato all’identificazione del ceppo A H3N2 e per due l’A H1N1. Un decesso è avvenuto nel Veronese, gli altri sono stati notificati dalle Aziende Ulss Euganea, tre, e Marca Trevigiana, uno.

Per quanto riguarda il decesso a Verona si tratta di una signora di sessantadue anni, di San Pietro In Cariano, con una grave patologia respiratoria pregressa e problemi di obesità. Si è spenta nei giorni scorsi all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar.