È una mattina come tante all’Inps di via Battisti. La gente arriva un’ora prima dell’apertura al pubblico e quando alle 8.30 si spalancano i cancelli, davanti all’ingresso il capannello di persone è già folto.

Le persone infilano la serpentina che porta al totem «spara-numeri»: fila fuori, stessa fila indiana tra le transenne dentro. La gente ora è arrabbiata. «Sono gentili tutti, per carità», sottolineano le persone in fila, «capiscono la situazione e cercano di ridurre al minimo i disagi».

Superata la fila per il totem, l’utente viene poi ricevuto in uno degli 11 sportelli. E qui si inchioda tutto di nuovo. Mario Buonomo, il direttore dell’Inps spiega: «Abbiamo carenza di personale. Il Veneto è tra le regioni in maggior sofferenza e Verona è la peggiore di tutte le province: mancano all’appello circa 50 dipendenti, l’organico attuale è di 260 unità».