A maggio aprirà i battenti Children’s Museum Verona. Un progetto di Pleiadi, realtà che coltiva e comunica la passione per la scienza a famiglie e bambini con metodi innovativi, che vede come partner Fondazione Cariverona. Non solo un museo innovativo, ma anche parte di un progetto di rigenerazione urbana. Il Children’s Museum, infatti, troverà «casa» nell’area degli ex Magazzini Generali, a Verona Sud.

Nasce così il primo museo del genere a Nordest, quarto in Italia (dopo Roma, Milano e Genova). Ma cosa proporrà il Children’s Museum? Un percorso su due piani, 650 metri quadrati in totale, dedicato non solo ai più giovani ma alle famiglie. Perché a guidare il visitatore sarà una leva antica quanto efficace: la curiosità. Una spinta per tutti. Come ricordava Albert Einstein: «Non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso». La passione, ovvero l’esperienza emozionale. E la curiosità, la voglia di scoprire sempre qualcosa di nuovo. Quella richiamata anche nel claim del progetto, «il potere della curiosità»: una frase che racchiude il senso del Children’s Museum.

Al piano terra sorgerà il ThinkLab, area interattiva dove laboratori e didattica vivono assieme, con attività scientifiche dove la manualità la fa da padrona. Meccanica e falegnameria, robotica e scrittura creativa convivono assieme, sulla scia di quanto succede all’Exploratorium di San Francisco, apprendimento informale. Uno spazio che nascerà grazie anche al contributo di Funder35, bando promosso da più fondazioni bancarie, con il patrocinio dell’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), e rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro composte in prevalenza da under 35. Al primo piano ci sarà la «live experience»: open space immersivo dove la parola d’ordine - «vietato non toccare» - fa ben capire il senso dell’area. Discipline differenti che formano un unico processo formativo, la «STEAM education», dove l’acronimo raccoglie Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Una filosofia educativa internazionale, così come il Children’s Museum di Verona è una realtà che guarda alle migliori esperienze a livello mondiale. Per questo motivo la struttura entrerà a far parte di Hands On! - International Association of Children's Museums, la rete mondiale che riunisce le più importanti strutture dedicate ai bambini.