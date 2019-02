Veneto e Verona ai primi posti per spesa dei turisti e percentuale di stranieri. Sono solo cinque le regioni italiane in cui si concentra oltre la metà (il 54,3%) della spesa dei turisti e si trovano tutte nel Centro-Nord, nessuna al Sud. Lo sottolinea il «XXII Rapporto sul turismo italiano», presentato oggi alla Bit di Milano.

La Lombardia è al primo posto con il 13,6% (pari a circa 11 miliardi di euro) della spesa complessiva effettuata dai turisti non residenti in Italia e di quelli residenti in altre regioni; seguono il Lazio con l’11,4% (9,2 miliardi), la Toscana con il 11,3% (9,1 miliardi), il Veneto è quarto con il 11,3% (8,3 miliardi) e l’Emilia-Romagna con il 10,2% (6,1 miliardi).

Seguendo un fenomeno mondiali, per cui alcune grandi città attirano da sole numeri elevatissimi di turisti, in Italia il numero di arrivi di stranieri è cresciuto a ritmi sostenuti tra il 2016-2017 nelle città d’arte. In particolare, Venezia (86,5%), Firenze (73,9%), Roma (70,1%), Milano (64,9%) e Verona (57,5%) sono le cinque città d’arte con la percentuale più elevata di turisti stranieri.