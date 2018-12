“Giovani fino a 75 anni…” è il titolo del consueto appuntamento del giovedì sera con “Diretta Verona”, la trasmissione in onda domani sera alle 21,15 su Telearena e sul sito web del nostro giornale. Il programma prende spunto dalle conclusioni del congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria:la terza età comincia a 75 anni ed è da quel momento che si può definire anziana una persona.

Mentre si moltiplicano le iniziative e le opportunità per chi vuole continuare a restare in forma,mantenendosi attivo sia mentalmente che fisicamente,in pochi stanno invece affrontando il problema della gestione degli anziani non autosufficienti: una situazione che rischia di diventare esplosiva e che grava su famiglie già in difficoltà che si trovano il più delle volte impreparate e non sempre tutelate dalle istituzioni. Com’è la situazione a Verona e provincia ?

Ne parleranno in studio Marco Trabucchi,presidente della Società italiana di Psicogeriatria, Roberto Volpe,presidente dell’Uripa, l’unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli Anziani che coordina l’attività delle oltre 300 case di riposo presenti in Veneto, Federico Schena,direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Verona e Manuela Lanzarin,assessore regionale ai servizi sociali.