Fuggiva con la droga ma finisce in manette.

Una volante della Polizia ha notato un individuo di carnagione scura aggirarsi con fare sospetto vicino al distributore “Tamoil” di via Palladio. Lo straniero alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga ma un agente sceso dall'auto l'ha inseguito. L'uomo è stata bloccato in via Camuzzoni dopo una breve colluttazione.

Poco distante gli agenti hanno rinvenuto un involucro con 75 grammi di hashish, lanciato dall'uomo durante la fuga, All’interno della tasca del giubbotto sono poi stati trovati 3.050 euro suddivisi in banconote da 50.

Lo straniero è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto.