«Forse voleva liberarsi dei resti nel modo più veloce»

Tagliata per essere trasportata più agevolmente dal luogo in cui è avvenuto il delitto e per potersi disfare di quei poveri resti. Carlo Torre, uno dei più celebri medici legali, definito un «Maigret tra bisturi e microscopi» scomparso nel 2015, amava ripetere sempre che la morte è una «preziosa fonte di informazioni lasciate ai vivi per arrivare alla verità». I criminologi non hanno dubbi su questo, uccidere e poi fare a pezzi un cadavere può avere molti significati legati alla personalità dell’omicida ma la constatazione da cui partire è che lo smembramento è il metodo più semplice per disfarsi di un corpo. «Non conosco il fatto nei particolari ma solo dalle frammentarie notizie date in televisione», spiega il criminologo Roberto Possamai, responsabile dell’associazione nazionale esperti sicurezza pubblica e privata per le Regioni Veneto e Trentino Alto Adige. (...)

