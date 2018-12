La Fiera rischiava di perdere i finanziamenti statali per interventi sulla mobilità. E in pericolo c’era, in particolare, il finanziamento per il raddoppio del parcheggio multipiano di viale dell’Industria. Un’opera strategica, la cui progettazione è giunta già al livello esecutivo. A lanciare l’allarme sui tagli previsti dalla manovra economica del Governo, una decurtazione di 2,6 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, per interventi a supporto delle fiere di Verona, Bologna, Padova e Foggia, era stato il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo. Tale rischio, assicura però il senatore della Lega, Paolo Tosato, è rientrato grazie ad un emendamento recepito dal governo.

«Esprimo soddisfazione», fa sapere Tosato, «perché su istanza della Lega, il Governo ha ripristinato 2,6 milioni di euro al fondo a favore del sistema fieristico nazionale». Lo stanziamento, assicura il parlamentare veronese, «è stato inserito nel maxi emendamento presentato dal Governo in commissione Bilancio del Senato. Da relatore di maggioranza del provvedimento confermo che, come Lega, a partire dal ministro Lorenzo Fontana, tutti abbiamo messo in campo ogni sforzo per porre rimedio ad un taglio i cui effetti negativi rischiavano di essere sottovalutati, arrecando un danno alla promozione delle eccellenze del sistema produttivo italiano». «Il Governo», continua il senatore, «ha condiviso le finalità dell’emendamento, firmato dai quattro colleghi leghisti componenti della commissione Bilancio del Senato, fra i quali il veronese Cristiano Zuliani. Scopo dell’emendamento», sottolinea, «vuole tutelare un comparto da sempre volano per le produzioni di qualità del Paese, in particolare in Veneto, tra le culle dell’expo agroalimentare». Sul prospettato taglio, dopo la denuncia di D’Arienzo, aveva espresso preoccupazione anche il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. «Esso», aveva detto, «penalizzerebbe una delle società fieristiche più virtuose a livello internazionale, capace di generare oltre 1 miliardo di euro di indotto ogni anno sul territorio nazionale».

E.S.