Sono 7.700 (+2% rispetto all’anno precedente) i prodotti pediatrici donati dai cittadini nelle 91 farmacie veronesi (+3% sul 2017) che hanno aderito alla VI edizione della campagna socio sanitaria “In farmacia per i bambini” a cura della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus svoltasi il 20 novembre 2018. I

farmaci pediatrici da banco, prodotti baby care, alimenti per l’infanzia raccolti grazie alla generosità dei veronesi vengono adesso utilizzati per assistere bambini in difficoltà sanitaria del nostro territorio tramite 12 enti socio assistenziali: 8 Centri Aiuto Vita (sedi di Verona, Caldiero, Nogara, Legnago, Villafranca, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Cologna Veneta), l’associazione Il Castello dei Sorrisi onlus di Casteldazzano, A tutto tondo onlus di Grezzana, Istituto Don Calabria di Verona il Comune di Verona che distribuirà i prodotti donati dai cittadini a numerose realtà assistenziali associate nel territorio cittadino.

L’evento è stato patrocinato tra gli altri dalla Regione Veneto e dal Comune di Verona. In Veneto le farmacie aderenti sono state 199 con una raccolta di 16.500 prodotti distribuiti a 53 enti sul territorio e l’aiuto di circa 350 volontari. “In farmacia per i bambini” ha visto quest’anno la partecipazione di 1.748 farmacie di tutta Italia con oltre 200.000 prodotti donati (compreso il contributo delle aziende farmaceutiche) in favore di 554 enti beneficiari. A livello nazionale parte della raccolta viene devoluta all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien che assiste 80.000 minori l’anno in Haiti, Paese del quarto mondo dove 1 bambino su 3 non arriva ai 5 anni, ma anche in favore dei bambini colpiti dai terremoti del Centro Italia.