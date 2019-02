Il Veneto insidia il primato del Sud per le famiglie numerose. E' quanto emerge da un’analisi di Das, compagnia veronese di Generali Italia specializzata nella tutela legale.

Se non sorprende che le famiglie numerose, cioè con almeno 5 componenti, siano concentrate in Campania (211mila, pari al 9,8% delle famiglie), Sicilia (144mila, 7,2%) e Calabria (54mila, 6,8%), può risultare più curioso trovarne tante in Trentino Alto Adige e Veneto, che sono rispettivamente al quarto e sesto posto tra le regioni italiane.

Trentino Alto Adige (28mila, 6,4%) e Veneto (119mila, 6%) sono le uniche due regioni settentrionali a contrastare il primato meridionale delle famiglie numerose. A trascinare il Trentino Alto Adige ai vertici della classifica è la provincia di Bolzano, dove la quota di famiglie composte da più di 5 individui è il 7,5% (16 mila unità in totale), una percentuale pari alla media che si registra nel Sud Italia e seconda solo a quella della Campania. Quinta in graduatoria è la Puglia (103 mila nuclei, 6,4%) mentre all’opposto le famiglie numerose sono più rare nell’ordine in Liguria (21 mila, 2,7%), Valle d’Aosta (2 mila, 2,7%), Piemonte (58 mila, 2,9%) e Friuli Venezia Giulia (18 mila, 3,2%).

In termini assoluti il maggior numero di famiglie con più di 5 membri si trova nel Mezzogiorno (591 mila) e nel Nord Italia (525 mila) mentre più staccato è il Centro (227 mila), per un totale nazionale di 1 milione e 344 mila famiglie. Secondo l’analisi, alle spalle della Campania (211 mila) si posizionano la Lombardia (191 mila) che è la regione più popolosa d’Italia, la Sicilia (144 mila) e il Veneto (119 mila).