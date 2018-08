La polizia del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” e delle Volanti della Questura, ha arrestato ieri pomeriggio un pluripregiudicato cinese per evasione. L'uomo, Liu Jianli, 52 anni, che doveva essere ai domiciliari, si trovava invece alla sala giochi Admiral di via Torbido.

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia il 27 aprile scorso concedeva all'uomo i domiciliari con la possibilità di allontanarsi da casa solo dalle 9 alle 11, dal lunedì al sabato, accompagnato da un familiare e rimanendo nel Comune di residenza. Stamattina il processo per direttissima. L'uomo è tornato ai domiciliari in attesa dell’udienza fissata per il 24 gennaio 2019.