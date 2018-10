«Smog, è giusto lasciarci a piedi…?» è il titolo di Diretta Verona, il programma in onda domani sera alle 21,15 su Telearena e sul sito web del nostro giornale. È anche la domanda che tanti veronesi si sono fatti in questi giorni dopo l’entrata in vigore delle misure adottate a Verona come in altre città del nord Italia per fronteggiare lo smog. Non sono mancate le critiche e c’è chi ha promosso raccolte di firme contro l’ordinanza che ferma gli euro 3 diesel fino al prossimo 31 marzo. Le numerose deroghe hanno solo in parte attenuato le polemiche che hanno coinvolto anche i comuni della provincia.

Domenica parte il primo dei sette Mobility day, ma intanto a poche centinaia di metri da piazza Bra, nello scalo merci di Santa Lucia, entrano ed escono decine di tir a settimana, dopo l’accordo tra l’operatore Hangartner e Tecnoservice che gestisce l’area ferroviaria. È lecito a questo punto chiedersi se queste misure adottate in tutto il Nord Italia siano utili per fronteggiare lo smog o se piuttosto ci sia la necessità di interventi più incisivi e strutturali. Di questo parleranno in studio Ilaria Segala, assessore all’ambiente del Comune di Verona, il vicepresidente di Legambiente Lorenzo Albi, il direttore della Pneumologia dell’Ircss Sacro Cuore Don Calabria di Negrar Carlo Pomari, promotore dell’indagine “Come va il tuo respiro ?”, e il docente di Scienza delle finanze dell’Università di Verona Claudio Zoli, che interverrà sulle prossime iniziative promosse dall’ateneo a favore dalla mobilità sostenibile.

È previsto inoltre un collegamento con Buttapietra per sentire la voce dei sindaci e dei cittadini dei Comuni che attendono ormai da anni la variante alla statale 12, determinante per limitare il transito del traffico pesante dal centro dei paesi. Il programma è condotto da Mario Puliero con la partecipazione del direttore del giornale L’Arena Maurizio Cattaneo e del giornalista Alfredo Meocci. L'hashtag per commentare è #tuttiapiedi